Tiago Leifert comenta vitória de Juliette no ‘BBB 21’: ‘Apanhou muito na casa’

Apresentador explicou por que decidiu anunciar a paraibana como campeã antes de falar o terceiro lugar

Reprodução/Globo/07.05.2021 Tiago Leifert disse que Juliette e o público não merecem suspense na final do 'BBB 21'



O apresentador Tiago Leifert surpreendeu o público ao mudar sua estratégia na final do “BBB 21” sendo que, ao invés de anunciar quem ficou em terceiro lugar, ele falou primeiro que Juliette era a grande vencedora do reality. Durante participação em programa especial sobre o “BBB 21” no Multishow, Tiago contou que conversou com seus chefes e pediu inverter o anúncio na grande final. “Ela [Juliette] estava com 90% [dos votos] na parcial que a gente tinha acesso, ela estava com 90% desde o começo. Eu não acho justo com ela e nem com o público fazer suspense. Ela não merecia suspense, ela merecia ganhar logo, ela merecia saber”, começou dizendo. Como sempre anuncia primeiro o terceiro lugar, o apresentador pensou que poderia pegar o público de surpresa falando direto que Juliette faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. “Funcionou, acho que deu certo. A grande dúvida [do público] era quem ficou em segundo e em terceiro lugar”, comentou. Tiago também explicou por que não queria ver Juliette sofrendo na final do programa: “Ela teve uma temporada difícil, ela realmente apanhou muito dentro da casa, a gente queria fazer esse carinho nela na final e nos cactos também, para que eles ficassem felizes. A gente quis deixar ela subir primeiro e sozinha no pódio”. As declarações do apresentador sobre a campeã estão repercutindo nas redes sociais e a tag “Cactos com Tiago Leifert” está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 7. Vale ressaltar que “cactos” é a forma como os fãs de Juliette são chamados.

