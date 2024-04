Corpo de Anderson Leonardo, do Molejo, é sepultado no Rio com presença de amigos e familiares

No velório, o companheiro de banda, Andrezinho, revelou que o Molejo lançará um novo álbum neste ano e conta que Anderson participou ativamente do processo de produção do trabalho

PEDRO IVO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coroas de flores foram enviadas por artistas próximos de Anderson Leonardo como Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Dudu Nobre e Carlinhos Brown



Familiares, amigos e fãs se despediram do cantor Anderson Leonardo, integrante do grupo Molejo, que foi enterrado neste domingo (28) no Rio de Janeiro. O velório aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na zona oeste da capital carioca, com as primeiras visitas permitidas a partir das 11h. No acesso à capela, um corredor de coroas de flores foi formado, algumas enviadas por artistas próximos como Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Dudu Nobre e Carlinhos Brown.

O músico e companheiro de banda, Andrezinho, destacou a importância de Anderson como representante da alegria do grupo Molejo. Ele também revelou que a banda lançará um novo álbum no segundo semestre deste ano, intitulado “O Paparico do Molejo”, com músicas inéditas e releituras de sucessos antigos.

Andrezinho ainda mencionou a participação ativa de Anderson no processo de produção do álbum, que conta com colaborações especiais de Xande de Pilares, Thiaguinho e Dudu Nobre. O pai do cantor, o produtor musical Bira Haway, expressou sua tristeza nas redes sociais pela perda do filho, destacando o orgulho que sente por ele.

Diagnosticado com câncer em 2022, Anderson faleceu na sexta-feira (26) aos 51 anos, deixando quatro filhos. Natural do Rio de Janeiro, ele foi um dos fundadores do Molejo nos anos 1980, ao lado de Andrezinho, Claumirzinho, Lúcio Nascimento, Robson Calazans e Jimmy Batera. O grupo fez sucesso em todo o país com músicas como “Cilada”, “Brincadeira de Criança” e “Paparico”.

