Courteney Cox se manifesta após príncipe Harry afirmar que se drogou na casa dela

Estrela de ‘Friends’ deu sua versão sobre a declaração feita pelo duque de Sussex no livro ‘O que sobra’

SASCHA SCHUERMANN/AFP/Reprodução/Instagram/courteneycoxofficial Courteney Cox confirmou encontro com príncipe Harry, mas negou ter oferecido drogas a ele



A atriz Courteney Cox, que se tornou mundialmente famosa ao interpretar Monica no fenômeno “Friends”, falou sobre as declarações do príncipe Harry em seu recente livro, “O que sobra”, nas quais ele afirmou que se drogou na casa da artista. Courteney, que nesta segunda-feira, 27, ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, confirmou que recebeu o membro da família real britânica em sua residência. “Ele ficou aqui por alguns dias – provavelmente dois ou três. Ele é uma pessoa muito legal”, disse à Variety. Mesmo sem ainda ter lido o livro, ela comentou sobre o episódio citado pelo duque de Sussex e afirmou que não estava distribuindo drogas em sua casa.

“Quero ler, porque ouvi dizer que é entretenimento puro. Mas, sim, isso já chegou até mim. Não estou dizendo que havia cogumelos [alucinógenos]! Eu definitivamente não os estava distribuindo.” No livro, Harry relatou que em janeiro de 2016 foi convidado por alguns amigos para ir a uma festa na casa de Courteney. “Como um fanático por ‘Friends’, a ideia de passar um tempo na casa de Monica foi muito atraente”, comentou na obra literária. Já na casa da atriz, o príncipe foi com um amigo até a geladeira pegar um refrigerante e viu “chocolates de cogumelos” na geladeira. “Alguém atrás de mim disse que eram para todos”, comentou o marido de Meghan Markle, que decidiu experimentar. Após comer, ele começou a até alucinações no banheiro da artista, achando, por exemplo, que a lata de lixo estava falando com ele.