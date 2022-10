Matthew Perry revela por que decidiu terminar namoro com Julia Roberts

Ator deu detalhes do seu namoro com a protagonista de ‘Uma Linda Mulher’, que durou seis meses

Reprodução/HBO Julia Roberts contracenou com Matthew Perry na segunda temporada de 'Friends'



O ator Matthew Perry, famoso por interpretar o personagem Chandler no seriado “Friends”, deu detalhes do seu namoro com a atriz Julia Roberts. Os artistas se tornaram amigos antes da atriz fazer uma participação especial na segunda temporada de “Friends” e namoraram por seis meses. O fim do relacionamento aconteceu em abril de 1996 por decisão de Perry. Os detalhes foram revelados no livro de memórias do artista, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, e divulgado pelo The Times. Segundo relatado por Perry, eles começaram trocar mensagens em 1995, antes de se conhecerem pessoalmente. Eles enviavam “centenas” de faxes diários um para o outro, mesmo ambos possuindo uma agenda lotada de compromissos na época – ele gravava “Friends” e ela estava rodando o filme “Todos Dizem Eu Te Amo”. “De três a quatro vezes por dia, eu me sentava ao lado da minha máquina de fax e observava o pedaço de papel revelando lentamente sua próxima mensagem”, contou Perry no livro.

“Estava tão animado que algumas noites eu me encontrava em alguma festa flertando com uma mulher atraente e cortava a conversa para que eu pudesse correr para casa e ver se um novo fax havia chegado. Nove em cada 10 vezes, tinha um [fax].” O ator descreveu as mensagens que recebia de Julia como “tão inteligentes” que ele tinha a sensação de que “ela foi colocada neste planeta para fazer o mundo sorrir”. “A maneira como ela encadeava frases, a forma como ela via o mundo, a forma como ela articulava seus pensamentos únicos, tudo era tão cativante”, comentou. Depois de um tempo trocando fax, a protagonista de “Uma Linda Mulher” enviou seu número para Perry. O primeiro telefonema, de acordo com o ator, durou mais de cinco horas. O encontro presencial aconteceu pouco depois dos telefonemas e, na véspera do Ano Novo de 1995, eles estavam namorando. O rompimento aconteceu após alguns meses por insegurança de Perry. “Namorar Julia Roberts foi demais para mim. Eu estava constantemente certo de que ela iria terminar comigo. Então, em vez de enfrentar a inevitável agonia de perdê-la, terminei com a bela e brilhante Julia.”