Após rumores, David Schwimmer esclarece se vive romance com Jennifer Aniston

Possível namoro entre os intérpretes de Ross e Rachel dominou as redes sociais, pois uma revista britânica divulgou que os atores teriam se aproximado após a gravação do especial de ‘Friends’

Reprodução/27.05.2021 David Schwimmer e Jennifer Aniston viveram o casal Ross e Rachel em 'Friends'



Um possível namoro entre os astros Jennifer Aniston e David Schwimmer empolgou os fãs da série “Friends” e o assunto dominou as redes sociais. Os rumores começaram após a revista Closer divulgar que os atores teriam se aproximado após a gravação do especial de 25 anos da sitcom para a HBO Max. Os intérpretes de Ross e Rachel chegaram a dizer nesse aguardado reencontro dos protagonistas de “Friends” que eles se apaixonaram durante as gravações da série, mas a relação não deu certo porque sempre um ou outro estava namorando. Segundo a revista britânica, relembrar o passado despertou sentimentos nos atores que atualmente estão solteiros.

“Eles têm passado um tempo na casa de Jen, onde ela prepara jantares à noite, e eles têm desfrutado de bons momentos juntos, conversando e rindo. Eles também foram vistos bebendo vinho e conversando enquanto caminhavam por um dos vinhedos favoritos de Jen, em Santa Bárbara [nos Estados Unidos], e ficou claro que havia muita química entre eles”, disse uma fonte à Closer. Em meio as especulações, David Schwimmer se manifestou sobre o assunto nesta quarta-feira, 11. Por meio de um representante, o ator disse ao HuffPost UK que os rumores do romance entre ele e Jennifer não são verdadeiros. Já a equipe da atriz, que recentemente virou assunto por dizer que cortou relações com quem não tomou a vacina contra a Covid-19, não se manifestou sobre o assunto.