Cristiano diz que Zé Neto se recupera de fratura em três costelas: ‘Recuperação do trauma’

Sertanejo contou que músico irá passar 24 horas em UTI para observação: ‘Não tem nada grave’

Reprodução/Instagram/crisznec Zé Neto sofreu acidente na noite de terça-feira, 5, em Minas Gerais



O músico Cristiano deu detalhes sobre o estado de saúde de Zé Neto, que sofreu um acidente de carro nesta terça-feira, 5, enquanto saía do seu rancho na cidade de Fronteira, em Minas Gerias, na BR 153. “Acabei de chegar em casa, saímos do hospital e todos os exames foram concluídos. Não tem nada grave, o Zé fraturou três costelas, teve um corte no braço e vai passar por um procedimento cirúrgico para estruturar o braço e vai ficar 24 horas na UTI em observação total”, declarou. “Já fez a tomografia do crânio e da coluna, para ver se tinha alguma hemorragia, alguma coisa, está tudo em perfeito estado, agora mesmo só a recuperação do trauma. Vou mantendo vocês informados assim que for recebendo notícias”, acrescentou. Zé Neto foi encaminhado para o Hospital Base de São José do Rio Preto, onde deve permanecer pelas próximas horas. Em nota, assessoria da dupla sertaneja pediu orações para o músico.