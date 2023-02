Cristina Mortágua expõe indiferença de Edmundo após filho desaparecer: ‘Uma mãe pede socorro’

Apresentadora procurou o ex-jogador, pois Alexandre não dava notícias há cinco dias; após expor o caso nas redes sociais, um amigo do filho revelou seu paradeiro

Reprodução/Instagram/cristinamortaguaoficial/edmundosouza10 Cristina Mortágua postou prints de mensagens que enviou a Edmundo sobre o filho



A apresentadora e escritora Cristina Mortágua fez um desabafo nas redes sociais após expor que o filho, Alexandre, estava desaparecido há cinco dias e o pai dele, o ex-jogador de futebol Edmundo, ignorou as mensagens nas quais ela pede sua ajuda para encontrá-lo. Em seu primeiro post, a artista fez um apelo: “Algum amigo ou amiga do meu filho peça a ele por favor para dar notícias à mãe, à avó ou ao pai. Estamos preocupados”. Na sequência, ela publicou um print das mensagens que enviou ao ex-jogador, que aparentemente visualizou e não a respondeu. “Edmundo, teu filho está sumido há três dias. Você, ele atende. Eu e a avó dele estamos preocupadas. A última vez que ele respondeu foi sexta-feira. É para ir na delegacia dizer que ele está desaparecido? Você não vai falar nada? Você nunca me ajuda a resolver nada em relação ao seu filho. Ele pode estar drogado ou até morto. O que a gente faz? Minha mãe quer falar com você”, escreveu Cristina.

Durante seu desabafo, a apresentadora condenou uma das empresas que patrocina o ex-Palmeiras. “É impressionante como patrocinadores apoiam ‘atletas’ que não tem a menor relação com seus filhos a não ser os pais de redes sociais, Luana Piovani estava certa e foi calada. Até quando vão passar a mão em ‘pai publicidade’?”, disparou a artista. “Uma mãe pede socorro ao pai pelo sumiço do filho para decidir juntos se é para ir à delegacia (eu iria sozinha, sou mulher para isso) e a mensagem é visualizada e não é respondida? Depois posta foto do filho no Natal há três anos para ficar de boa na internet, mas na hora da responsabilidade foge?” Cristina também relatou situações antigas para enfatizar que nunca teve o suporte de Edmundo.

Em uma delas, a artista disse que na adolescência o filho, atualmente com 28 anos, teria fugido de casa e foi encontrado dormindo na rua com um R.G. falsificado e ela precisou ir sozinha atrás dele. “Os filhos crescem e não deixam de ser filhos. A responsabilidade imputada pela sociedade é sempre da mãe, o que está mudando graças à Deus em primeiro lugar e a voz das mulheres que ‘são ouvidas’.” Ao expor tudo isso na internet, um amigo de Alexandre procurou Cristina e disse que seu filho estava no Rio de Janeiro, viajou para São Paulo e teve o celular furtado. A apresentadora desconfiou da história: “Como ele falou com o amigo se roubaram o telefone dele? As máscaras estão caindo”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa de Edmundo, mas ainda não obteve retorno.