Cruzeiro de Neymar recebe show de Péricles com valores entre R$ 6.200 e R$ 7.896

Evento que leva o nome ‘Ney em Alto Mar’ acontece entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano

Lucas Figueiredo/CBF Cruzeiro de Neymar sairá de Santos e irá até Búzios



O cantor Péricles fará um show exclusivo no cruzeiro do jogador Neymar. Intitulado “Ney em Alto Mar”, o evento acontece entre os dias 26 e 29 de março deste ano. A viagem parte do porto de Santos, em São Paulo, com destino para Búzios, no Rio de Janeiro. Os ingressos, que já estão no quarto lote, estão disponíveis para venda no site oficial do encontro, com valores entre R$ 6.200 e R$ 7.896. ““Cantar em cruzeiros é uma experiência incomum e muito divertida. O ambiente já deixa o clima do show diferente e tenho certeza de que a galera vai dançar e cantar muito com o que preparamos. Vamos apresentar um show animado, com um repertório que viaja pelos meus 37 anos de carreira. Será uma noite memorável”, contou Péricles sobre as expectativas para o evento.