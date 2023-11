MC Carol afirma que Anitta não é funkeira e causa polêmica nas redes sociais

Cantora afirmou em entrevista ao ‘De Frente com Blogueirinha’ que estilo da autora de ‘Vai Malandra’ é o melody

Reprodução/Instagram/mccaroldeniteroioficial Declaração foi feita no programa 'De Frente com Blogueirinha' exibido nesta segunda-feira, 6



A cantora MC Carol causou polêmica ao afirmar que Anitta se diz funkeira, mas na verdade não é. A declaração foi feita durante sua participação no programa online “De Frente com Blogueirinha”, exibido na segunda-feira, 6, e dividiu opiniões nas redes sociais. Durante a entrevista, a apresentadora Blogueirinha pediu para que MC Carol mencionasse uma cantora de funk, e a artista respondeu prontamente: “Tati Quebra Barraco“. Em seguida, a apresentadora solicitou que Carol citasse “uma [cantora] que se diz funkeira”. Depois de pensar um pouco, a convidada respondeu “Anitta”. No entanto, MC Carol logo se defendeu, afirmando que Anitta não é funk, mas sim melody. Segundo ela, o estilo musical de Anitta é melody e não funk. Apesar da argumentação da cantora, alguns internautas criticaram sua declaração, afirmando que Anitta é sim uma funkeira e a rainha do funk. Outro internauta ressaltou que o funk melody continua sendo um subgênero do funk. A declaração de MC Carol gerou discussões nas redes sociais, com fãs e admiradores de Anitta defendendo a cantora e rebatendo a afirmação da artista. A polêmica levantou questões sobre a definição do gênero musical e a forma como os artistas se identificam dentro desse universo. A discussão continua nas redes sociais, com opiniões divergentes sobre o assunto.