Cuba Gooding Jr é acusado de estuprar mulher em 2013

REUTERS/Brendan McDermid Cuba Gooding Jr. nega as acusações de abuso sexual



O ator Cuba Gooding Jr. foi acusado de estuprar uma mulher duas vezes em um mesmo dia em 2013, em um hotel de Nova York, de acordo com uma denúncia apresentada na terça-feira em um tribunal federal de Manhattan. Segundo o texto da acusação, a suposta vítima, que quis permanecer no anonimato, afirma que conheceu o ator em um restaurante no bairro de Greenwich Village, em Nova York, e que o protagonista de “Jerry Maguire” a convidou para beber no hotel onde estava hospedado. Ao chegarem ao Mercer Hotel, Cuba Gooding Jr. teria proposto que ambos subissem ao quarto para trocar de roupa. Segundo a denúncia, ela aceitou e, uma vez dentro do quarto, foi impedida de sair quando a situação ficou desconfortável. “(O ator) colocou uma música e se posicionou entre ela e a porta do quarto. Depois, começou a tirar a roupa”, afirma o texto, ao descrever o momento em que supostamente o ator empurrou a vítima para a cama enquanto ela tentava sair do quarto.

Após agarrar as mãos da vítima, que estava de costas, ele a estuprou, embora ela “tenha dito ‘não’ varias vezes”, relata a acusação. Com detalhes gráficos, a denúncia detalha que Cuba Gooding Jr violou a mesma vítima outra vez, após ela tentar sair novamente do quarto enquanto ele tomava banho. Ao todo, 30 mulheres já afirmaram ter sido agredidas sexualmente de diversas maneiras pelo ator ao longo de mais de uma década.

Cuba Gooding Jr, de 52 anos, enfrenta outra acusação formal em um tribunal estadual de Nova York, no qual três mulheres alegam ter sido agredidas sexualmente pelo ator, mas os promotores dizem que outras 27 mulheres relataram casos similares. O advogado do artista, Mark Heller, declarou à imprensa local que todas são “acusações falsas de eventos que nunca aconteceram há mais de sete anos e que não sustentam um processo criminal”.

*Com Agência EFE