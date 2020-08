‘Ele flertava comigo o tempo todo’, revela ex-assistente de Michael B. Jordan

O publicitário Amir Yass afirmou que, apesar das investidas, nada aconteceu entre os dois

Reprodução/YouTube Michael B. Jordan em "Pantera Negra"



Durante a gravação do podcast Juicy Scoop, da humorista americana Heather McDonald, o publicitário Amir Yass comentou que o ator de “Creed” e “Pantera Negra”, Michael B. Jordan, deu em cima dele durante o tempo em que trabalharam juntos. Yass contou que foi assistente do astro hollywoodiano enquanto ele gravava o primeiro filme da franquia derivada de Rocky Balboa. “Ele andava o tempo todo de cueca e sem camisa. Ele flertava o tempo todo, até com as paredes. Ele flertava comigo, com todo mundo. Eu era tão jovem … acho que compartilhamos um momento”, disse Amir. A revelação deixou a apresentadora chocada e o ex-assistente continuou.

“Eu cheguei a entrar no closet dele e ele me perguntou ‘Nós vamos nos beijar?’. Eu falei ‘Michael!’. Então ele disse que gostava de brincar assim. Eu só comecei a tremer. Eu era tão profissional naquela época, que eu disse a Michael que eu tinha trabalho a fazer, aí eu desci e comecei a receber uns pacotes, encomendas”, disse Amir. Questionado se tinha rolado alguma coisa, o publicitário lamentou ter ‘fugido’ do ator, mas revelou que eles tinham química. “Eu não estou aqui para expor ninguém, esse não é o meu trabalho, mas rolou um clima entre nós dois que foi além da sexualidade. A gente se amava, ele é uma pessoa maravilhosa, não tenho nada de ruim para falar sobre ele. Mas nada aconteceu … nada”, encerrou.

Após as declarações de Amir, Heather comentou que é comum homens heterossexuais famosos (como Michael B. Jordan se define) terem alguma relação com outros homens. “Eu conheço muitos homens hétero que são muito bonitos e amam toda a atenção, principalmente dos gays. Mas quem sabe, na minha opinião, acho que rolou”, disse a apresentadora sobre o lance entre os dois. O ator não se pronunciou ainda sobre as declarações do ex-assistente.