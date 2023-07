Stênio Garcia, de 91 anos, é internado no Rio de Janeiro com septicemia

Ator sentiu fortes dores na perna no sábado e precisou de atendimento; mulher afirmou que ele está bem e ‘com sinais vitais ótimos’

Reprodução/Instagram/steniogarciaoficial Recentemente, Stênio fez harmonização facial e virou notícia



O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado neste sábado, 1º, em um hospital do Rio de Janeiro com quadro de septicemia – uma reação exagerada do organismo ao combater algum tipo de infecção causada por vírus, bactéria ou fungo. Segundo comunicado compartilhado pela esposa de Stênio, a atriz Marilene Saade, o ator sentiu fortes dores nas pernas na tarde de ontem e, apesar do diagnóstico delicado, está bem e com “sinais vitais ótimos”. Ainda no comunicado enviado à imprensa, Mari Saade pede para que ele não receba visitas até melhorar a infecção bacteriana. Recentemente, Stênio virou notícia por fazer uma harmonização facial.

Confira abaixo o comunicado na íntegra:

“Stênio Garcia foi internado ontem por volta das 16h com fortes dores nas pernas. Passou por uma bateria de exames e foi diagnosticado com septicemia, é um quadro de infecção com leucóticos muito altos. Seus sinais vitais estão ótimos, respira normal sem ajuda de aparelhos e está em tratamento para eliminar a bactéria. Ele está sendo medicado, está tomando antibiótico para eliminar a infecção bacteriana, sua esposa Mari Saade está no hospital acompanhando ele, e o médico pediu para que ele não recebe visitas, até a infecção melhorar”