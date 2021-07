Dado Dolabella provoca Luana Piovani: ‘Vai para Portugal e fica falando mal de brasileiro’

Durante discussão sobre hipismo, ator rebateu seguidora que disse que cavalos recebem tratamento melhor do que as mulheres com quem ele se relaciona

Reprodução/Instagram/dadodolabella/luapio/26.07.2021 Dado Dolabella deu uma alfinetada em Luana Piovani



O ator Dado Dolabella rebateu uma seguidora que o criticou no Instagram e aproveitou para dar uma alfinetada na sua ex-namorada, a atriz e apresentadora Luana Piovani. A confusão começou após o ator fazer um post em que critica o hipismo e outros esportes que envolvem animais. Na publicação, o artista enfatizou que os cavalos são torturados, pois os instrumentos usados no hipismo causam dor no animal. Dado recebeu apoio por sair em defesa dos animais, mas também foi criticado por coisas que fez no passado. “Os cavalos são muito mais bem tratados do que você trata as mulheres”, disparou um seguidor nos comentários. O ator não gostou da provocação e rebateu escrevendo o seguinte: “Valeu, Luanete! Faz que nem ela, vai pra Portugal e fica falando mal de brasileiro também”.

Luana, que atualmente mora em Portugal com os filhos, viveu um relacionamento polêmico com Dado. Em 2008, a atriz foi vítima de agressão e, quando tornou o caso público, contou que levou um tapa no rosto tão forte que a fez cair no chão. O episódio aconteceu em uma boate da Zona Sul do Rio de Janeiro e a camareira que estava no local também foi atingida. O ator foi condenado pela Lei Maria da Penha e chegou a ser preso por descumprir a decisão judicial de manter uma distância de 250 metros da atriz. Luana relembrou a agressão que sofreu ao comentar sobre o apoio que Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, estava recebendo após ser vítima de violência doméstica. Dado também falou do assunto recentemente e, ao responder uma seguidora, ele disse que se arrependia do que fez e pediu perdão à ex-namorada.