Luana Piovani volta a alfinetar comportamento de Pedro Scooby com os filhos: ‘Não está preocupado’

Segundo a atriz, o ex-marido não se preocupa com as notas baixas de Dom, de 9 anos, e com os acidentes que o menino pode sofrer ao andar de skate

Reprodução/Instagram/@luanapio/@pedroscooby Luana Piovanni e Pedro Scooby têm três filhos juntos: Dom e os gêmeos Bem e Liz



A atriz Luana Piovani voltou a criticar o comportamento do ex-marido, Pedro Scooby, com o filho Dom, de 9 anos. No fim de semana, a artista usou suas redes sociais para responder às críticas que tinha recebido após postar imagens do menino usando o celular na mesa. “Estou recebendo vários comentários em relação ao story do celular do Dom e ele abduzido na mesa. É claro que eu sei que tenho que impor regras, não se usa celular na mesa, mas o que acontece é que eu tinha acabado de chegar ele estava recentemente comigo com o chip, e eu não queria já novamente ser a bruxa má, então eu deixei pra para vê-lo lidando com aquilo para então tomar uma providência”, justificou Luana, que contou que o celular havia sido um presente do pai. Nesta terça-feira, a atriz criticou novamente atitudes do ex-marido. “Quer rir? Estava aqui ao telefone, então eu contei ao pai dos meus filhos que a professora me ligou ontem para fazer o relato de como tinham sido as semanas anteriores. Do sono, da distração, da irritabilidade e de que abaixou a média nas últimas duas provas, tanto de matemática, quando de estudo do meio. Sabe qual foi a frase? ‘Eu não crio o meu filho pra ser aluno nota nove. Ele tirou sete, está ótimo’. Sim está ótimo. A questão é que abaixou. Ele é bom em matemática, é um aluno para ter nota nove. Mas não é importante”, desabafou Luana.

Em seguida, a artista afirmou estar tendo problemas com o seguro saúde, que não cobre acidentes que tenham acontecido pela prática de skate. “Tem uma categoria [de seguro saúde] que ainda vou estudar, mas que, obviamente, é mais cara, porque existe muito mais chance de se machucar, seja criança ou adulto. Mas [Pedro Scooby] também não está preocupado, porque ‘todo campeonato tem seguro’. Mas a criança faz treino de skate cinco vezes por semana, se se machucar ali… também não está preocupado”, se queixou Luana. “Ele falou que vai achar um seguro maravilhoso, bem mais barato que esse e que cobre tudo, porque eu não entendo nada, não sou atleta e ele que sabe de seguro e tal. É isso. Voltamos aqui a nossa novelinha do Instagram nos stories.” A artista afirmou que quem não gosta de acompanhar as mazelas da maternidade solo durante 15 dias, pode parar de segui-la. “Aqui a gente divide”, finalizou. Além de Dom, Luana Piovani e Pedro Scooby são pais dos gêmeos Bem e Liz, de cinco anos.