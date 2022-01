Daiana Garbin agradece apoio após revelar que filha está com câncer: ‘Chorando o dia inteiro’

Tiago Leifert, marido da jornalista, também se manifestou e aproveitou para dar um conselho aos pais

Reprodução/Instagram/garbindaiana Daiana Garbin disse que ela e Tiago Leifert estão recebendo muitas mensagens de apoio



A jornalista Daiana Garbin usou as redes sociais para agradecer o apoio que ela e o marido, o apresentador Tiago Leifert, estão recebendo após tornarem público que a filha do casal, Lua, foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos. “Não sei por onde começar, não sei como a gente vai poder agradecer vocês por tantas mensagens de carinho, de apoio, de orações, de amor. Não consegui vir aqui antes porque estou muito emotiva, cada vez que eu leio uma mensagem, eu começo a chorar. Fiquei chorando o dia inteiro de emoção, de felicidade pelo carinho de vocês”, comentou nos stories do Instagram.

A ex-repórter da Globo disse que Tiago também queria agradecer e filmou o marido, que disse: “Muito obrigado, pessoal! Vamos precisar de mais [carinho]. Bastante força para todo mundo e levem as crianças no oftalmologista”. Daiana reforçou o conselho dado pelo ex-apresentador do “BBB”. “Procurem ajuda, se perceberem algo diferente nos olhinhos das crianças, procurem ajuda e orientação médica”, falou. Por mim, ela desejou força para outras famílias que estejam passando por algo parecido: “Quero deixar um beijo muito carinhoso a todas as mães e famílias que estão passando nesse momento por alguma dificuldade com um filho doente. A gente sabe o quanto é difícil, mas nosso coração está com todos vocês”.