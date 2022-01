‘BBB 22’: Tiago Leifert quer ‘temporada complicada’ e que ‘plantas’ sejam eliminadas

Ex-apresentador do reality show da Globo mandou um recado ao público e a Tadeu Schmidt

Reprodução/Globo/12.03.2021 Tiago Leifert apresentou o 'Big Brother' de 2017 a 2021



O apresentador Tiago Leifert demonstrou que está empolgado com o “BBB 22” e nesta segunda-feira, 17, data de estreia da nova edição do reality, ele mandou um recado para a equipe do programa. “Tadeu [Schmidt], Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no [BBB] 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser. Estou aqui mas com o coração aí com vocês sempre”, escreveu no Instagram. Tiago também mandou um recado para o público: “A você que vai assistir e votar, lembre-se: comece pelas plantas”. Os participantes considerados “plantas” são aqueles que entram na casa, mas não movimentam o jogo. No “BBB 21”, por exemplo, os participantes que receberam esse apelido foram João Luiz, Thaís Braz e Pocah. Tiago comandou o “Big Brother” de 2017 a 2021, antes dele, o jornalista Pedro Bial era responsável por apresentar o reality show de maior visibilidade do país.