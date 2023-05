Dani Calabresa se posiciona após viralização de foto com Cara de Sapato: ‘Ele tá comprometido a mudar’

Humorista foi criticada por ter postado foto com o lutador que está sendo investigado por importunação sexual; ela acusa, junto com outras mulheres, Marcius Melhem de assédio moral e sexual

A humorista Dani Calabresa usou as redes sociais para se manifestar após a viralização da foto com Cara de Sapato, que não foi bem aceita pelo público. Em vídeo compartilhado, ela explicou que havia ido a um show do cantor Luan Santana, e o momento da empolgação de rever os ex-participantes do BBB 23, ela acabou tirando uma foto e compartilhando, mas enfatizou que isso não indicava que estava passando pano para o que acontecer dentro do programa. Cara de Sapato foi expulso pro programa por importunação sexual e está sendo investigado pelo crime. “Entendo que passei a impressão de estar relevando o fato dele estar sendo investigado por importunação sexual. Então hoje eu estou aqui para dizer que eu concordo com as iniciativas tomada pela TV Globo em relação a esse assunto e vou inclusive apagar os stories”, disse. ” Mas eu considero uma evolução ele ter reconhecido seu erro e ter reconhecido que a TV Globo agiu certo em tirá-lo do programa”, acrescentou e parabenizou a atitude do lutador de não ter atacou a vítima e nem descredibilizá-la. “Ele tá comprometido a mudar. Eu, nunca vou invalidar a denúncia de outra mulher, não vou fingir que eu não vi uma atitude abusiva e confio que a justiça vai dar a resposta para a sociedade”. A postagem de Dani Calabresa também foi comentado pelo Marcius Melhem – ele é acusado de assédio moral e sexual contra a humorista e outras mulheres. “Gente, me sinto tendo ido ao show de ontem de tanto que me marcam. Zero surpresa. A quem prestou sororidade achando que ela faria o mesmo, não sabe nada da figura. Ali – e em qualquer situação – o que vale é a “vantagem”. Quem não acordou ainda, acorde, que dá tempo”, escreveu o artista em sua conta no Twitter.