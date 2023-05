Com dois grandes sucessos, Katy Perry empolga público e família real em concerto de coroação de Charles III

Cantora se apresentou neste domingo, 8, em um evento realizado no Castelo de Windsor; essa foi a primeira vez que o East Terrace sediou um show ao vivo que também pode ser acompanhado em mais de 100 países

CHRIS JACKSON / POOL / AFP Artista norte-americana Katy Perry se apresenta dentro do terreno do Castelo de Windsor no Coronation Concert, em Windsor, a oeste de Londres, em 7 de maio de 2023



A artista norte-americana Katy Perry, foi uma das atrações da noite desde domingo, 7, do Concerto da Coroação. Em evento realizado no Castelo de Windsor, para celebrar a coroação do rei Charles III e da rainha Camilla, ela cantou para cerca de 20 mil membros do público do Reino Unido. Essa foi a primeira vez que o East Terrace do Castelo de Windsor sediou um show ao vivo espetacular que também pode ser acompanhado em mais de 100 países ao redor do mundo. Katy Perry subiu ao palco cantando a música Roar e lofo depois emendou outro sucesso, a música Firework. Ela e o monarca já trabalharam juntos em uma instituição de caridade e ela afirmou que pretende continuar atuando junto ao monarca em causas de ativismo. Não foi só ela que se apresentou. O Concerto de Coroação também contou com outros artistas, como Lionel Richie, que animou o público com “Easy Like Sunday Morning” e “Night Long”, Andrea Bocelli e Take That. Diante da recusa de nomes da música britânica, como Adele e Ed Sheeran que recusam o convite para participar do evento. Charles III foi coroado rei no sábado, 6, em uma cerimônia que durou um pouco mais de duas horas. As celebrações vão até segunda-feira, 8. Neste domingo foi realizado o Grande Almoço da Coroação, que contou com uma aparição surpresa do príncipe William e de Kate em um parque de Windsor, e o Concerto da Coroação. Pela manhã, o primogênito do rei havia dito que estava ansioso para ver Katy Perry.