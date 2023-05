‘Stranger Things’ paralisa filmagens da última temporada devido à greve de roteiristas em Hollywood

Profissionais cruzaram os braços na última terça-feira, 2, após o fracasso nas negociações por aumentos salariais com estúdios de produção

Reprodução/Instagram Gravação da última temporada de 'Stranger Thing' é paralisada



Stranger Things interrompeu as filmagens da última temporada da série por conta da greve dos roteiristas de Hollywood. “A escrita não para quando as filmagens começam. Embora estejamos ansiosos para iniciar a produção com nosso incrível elenco e equipe, não é possível durante esta greve”, escreveram os irmãos Duffers, Matt e Ross, criadores da série. “Esperamos que um acordo justo seja alcançado em breve para que todos possamos voltar ao trabalho. Até então — estamos fora. #wgastrong.”, acrescentaram. A greve em Hollywood também impactou outras produções como “Big Mouth” e “Cobra Kai”, segundo a ‘Variety’. Não são só as séries que foram impactadas, também foram afetados os talk-shows e no humorístico “Saturday Night Live”. A interrupção atual também vai afetar as filmagens da série “Billions” e do novo filme “Blade”, da Marvel. Os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood cruzaram os braços na última terça-feira, 2, após o fracasso nas negociações por aumentos salariais com estúdios de produção, como Walt Disney e Netflix. A categoria argumenta que os trabalhadores tiveram os salários prejudicados devido à revolução do streaming. “As respostas dos estúdios às nossas propostas foram totalmente insuficientes, dada a crise existencial que os escritores estão enfrentando”, afirma um comunicado publicado pela WGA. A greve em Hollywood é a primeira em 15 anos. Na última vez em que aconteceu, a paralisação durou 100 dias e custou US$ 2,1 bilhões à economia da Califórnia. A atual crise deve afetar apenas as produções norte-americanas, informou a Netflix, acrescentando que as produções fora dos Estados Unidos vão continuar tendo o catálogo renovado.