Ana Maria Braga anuncia que ficará afastada do ‘Mais Você’ por problema de saúde; entenda

Apresentadora interrompeu sua folga e participou virtualmente do seu programa matinal para dar a notícia e também para falar como conseguiu deixar o litoral de São Paulo após os temporais

Reprodução/Globo Ana Maria Braga contou no 'Mais Você' que está com Covid-19 pela terceira vez



A apresentadora Ana Maria Braga interrompeu sua folga de Carnaval e participou virtualmente do “Mais Você” desta terça-feira, 21, para falar sobre os temporais que atingiram o litoral de São Paulo neste fim de semana. A artista, que estava em Barra do Sahy, contou que conseguiu deixar a área afetada pela chuva, mas ainda não conseguirá retornar ao comando do seu programa matinal da Globo, pois testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez. Ao falar do período em que esteve no litoral, a apresentadora declarou: “Quando eu estava lá, de sábado para domingo, foi muito assustador. É uma chuva que começa com um pouco de vento, depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira”. Como retornaria ao “Mais Você” nesta quarta-feira, 22, Ana Maria decidiu voltar de viagem antes do previsto para não correr o risco de ficar presa no litoral. “Acordei cedo, ficamos sem comunicação, sem nada. Não tinha o que fazer, eu só tinha as imagens da televisão”, contou.

Quando soube que abririam parte da rodovia dos Tamoios, a artista caiu na estrada. “Não tinha como voltar pela Rio-Santos. Foi uma viagem que a gente se assustou muito, tinha muita pedra e ficamos quase sete horas para chegarmos a São Sebastião e pegar a Tamoios.” Chegando a São Paulo, a apresentadora se preocupou com seus sintomas gripais. “Tive uma noite difícil. Cheguei ontem [em casa] e falei que ia tomar remédio. Fiz o teste ontem à tarde e estou com Covid”, contou. “É muito mais fraco agora, não é aquela primeira Covid que tive, ainda mais porque tomei todas as vacinas.” Ana Maria relatou que desta vez está com coriza e sentindo cansaço. Na quinta-feira, 23, a artista fará um novo teste e, caso dê negativo, ela pretende retornar ao “Mais Você” ainda nesta sexta-feira, 24. Fabricio Battaglini e Talitha Morete ficarão no comando da atração até o retorno da apresentadora titular.