Danilo Gentili revela que foi diagnosticado com autismo: ‘Sou assim e já era’

‘Tenho algumas características, mas não quis me aprofundar’, revelou o apresentador

Reprodução/Instagram/@danilogentili Danilo Gentili fez revelação durante conversa com Amanda Ramalho



O apresentador Danilo Gentili revelou que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Durante uma entrevista com Amanda Ramalho, ele contou que passou por uma consulta médica há um ano e recebeu orientações profissionais para prosseguir a análise. “Me diagnosticaram com um nível, falaram para continuar o acompanhamento. Se eu sou autista ou não, não quero saber. Sou assim e já era. (…) Vivi até hoje assim. Se não for, acho que é uma coisa que está muito banalizada. Todo mundo que tem um ou outro distúrbio, pensa fora da caixinha, está recebendo o diagnóstico de autista“, justificou. Gentili também falou sobre os sintomas que presencia no dia a dia. “Se eu estou focado em uma coisa e alguém me fala ‘faz aquilo’, me dá uma irritação por dentro. É pesado tentar ter a vida social. Tenho algumas características, mas não quis me aprofundar”, contou.