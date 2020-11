Danilo Gentili se retrata após criticar Boulos por aparecer sem máscara em foto antiga

Apresentador assumiu o erro nas redes sociais, mas postou outra foto do candidato da prefeito de São Paulo em uma aglomeração

Reprodução/Instagram/danilogentili/guilhermeboulos.oficial Danilo Gentili compatilhou uma notícia falsa sobre Boulos e apagou



O apresentador Danilo Gentili está sendo criticado nas redes sociais por ter compartilhado uma foto em que Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, aparece sem máscara em uma aglomeração. A foto em questão não é atual e foi tirada muito antes da pandemia, durante protestos que aconteceram em 2016 e 2017. Pouco tempo depois de compartilhar a imagem no Twitter, ele apagou e se justificou. “Apareceu uma foto na minha TL [linha do tempo]. Como os políticos tão tudo fazendo aglomeração não me atentei aos detalhes, dei RT [compartilhou] e critiquei o ato. Alguém me atentou e assim que eu vi que era antiga assumi meu erro na linha, expliquei e apaguei. Isso tudo durou pouquíssimos minutos”, escreveu o humorista que está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 26.

O compartilhamento descuidado do apresentador fez muitos seguidores começarem a dizer na rede social que ele sempre espalhava notícias falsas. “Hoje está cheio de fake e perfis coordenados espalhando a narrativa que eu sou um agente que espalha fake news”, comentou Danilo. “Particularmente, creio que estão putinhos porque ontem eu fiquei zuando político progressista adulando ditador e hoje usaram esse meu engano (que corrigi ontem poucos minutos depois) como desculpa pra retaliar. Gabinete do ódio?”, provocou o apresentador do SBT, que finalizou sua publicação com um print de uma foto atual do Instagram de Boulos na qual ele aparece de máscara com uma multidão de pessoas ao fundo.

Para o Danilo Gentili, o Boulos não precisa só ser prefeito de São Paulo, mas precisa prever o futuro, visto que ele está cobrando que o cara usasse máscara num protesto de uns três anos atrás, bem longe da pandemia. pic.twitter.com/A8io9n8DkR — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) November 26, 2020