Borat, do ‘Amor e Sexo’, é baleado no Rio por PM após ajudar vítima de acidente de carro

Ator e um casal que passavam no local foram socorrer uma mulher e policial envolvido no acidente teria partido para a agressão

Reprodução/Instagram/brunomiranda.borat Borat participou do programa 'Amor e Sexo' com Fernanda Lima



O ator Bruno Miranda, que ficou conhecido como Borat no programa ‘Amor e Sexo’, da Globo, levou um tiro de um policial militar após ajudar a socorrer uma vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro. Segundo informado do Instagram do artista, ele teve o teve o rim direito e o intestino atingidos. Ele foi levado as presas ao hospital e “precisou ficar no CTI intubado e sedado, respirando por aparelhos porque a pressão arterial está muito baixa”. Conforme foi divulgado na rede social do ator, Bruno estava indo a pé para a academia quando presenciou uma batida entre dois carros e um capotou. Um dos automóveis estava sendo dirigido por uma mulher e o outro pelo PM que atirou.

“O Bruno e um casal foram ajudar a tirar a mulher do carro capotado. O policial militar alterado entrou em luta corporal com o homem do casal e tentou atirar nele, porém a bala sobrou para o Bruno, perfurando sua região periumbilical a direita”, diz o comunicado divulgado na rede social do ator. Também foi informado que depois do susto ele acordou, está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, porém segue com a pressão arterial baixa e precisará ficar mais um tempo no hospital. Borat não poderá receber visitas por conta da pandemia causada pela Covid-19. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira, 25, e o policial será investigado.