Danilo Gentili testa positivo para Covid-19: ‘Conto com as orações de vocês’

O apresentador e comediante Danilo Gentili testou positivo para Covid-19. O anúncio foi feito pelo perfil de Gentili no Twitter na noite desta segunda-feira, 3. Na publicação, o apresentador diz que não sai de casa para outras atividades que não sejam seu trabalho, mas que mesmo assim foi infectado. “Eu me cuido. Sem ser o trabalho não saio pra lugar nenhum, até mesmo por preocupação com a minha mãe. Mesmo assim testei positivo para Covid hoje”, disse Gentili, que continuou, pedindo orações dos fãs e apoiadores. “Praticamente não posso tomar nenhum medicamento e por isso conto com as orações de vcs nesses próximos dias”, afirmou. Em outro tuíte, o apresentador disse que, mesmo com seu afastamento, o programa The Noite seguirá com episódios inéditos pelos próximos dias. “Preparamos uma frente de programas e mesmo com o meu afastamento, o The Noite segue inédito pelos próximos dias”, concluiu Gentili.