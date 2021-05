Entre embates com Karol Conká e memes: a subida de Camilla de Lucas até a final do ‘BBB 21’

Influenciadora escapou do último paredão da edição e disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão com Fiuk e Juliette

Reprodução/Globo Camilla de Lucas, Karol Conká - 20/02/2021



A final do Big Brother Brasil 21 está formada e, depois da eliminação de Gil do Vigor com 50,87% dos votos, Fiuk, Juliette e Camilla de Lucas disputam a última votação aberta pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Convidada pela direção do programa para participar do reality, Camilla de Lucas fez parte do grupo ‘camarote’ e ganhou popularidade nas redes sociais ao produzir vídeos que vão das tradicionais dicas de beleza a esquetes de humor que caíram no gosto dos internautas. No reality, a influenciadora, natural de Nova Iguaçu (RJ), teve uma trajetória envolta de memes — como já era esperado pelos fãs — e alguns momentos tensos de embate, entre eles uma discussão famosa com Karol Conká.

Engana-se quem pensa que a presença de Camilla de Lucas na final do BBB é algo que aconteceu por acaso, uma vez que a influenciadora teve desempenho interno já elogiado pela produção do programa e um exemplo disso é o fato de seu primeiro paredão ter acontecido poucos dias antes da decisão final do programa. Sobre isso, Camilla diz ser muito orgulhosa e garante que seguiu o principal objetivo de todos os participantes no reality: fugir do paredão. Apesar do jogo, que acaba colocando os participantes em situações extremas, a influenciadora já começou a render memes nos primeiros minutos de sua participação no programa. Um dos momentos mais comentados do primeiro dia de reality foi o fato da participante, apesar de ser do grupo dos convidados, não ser conhecida por todos os participantes e Caio, que era ‘pipoca’, chegou até a perguntar se a influenciadora era famosa. Na situação, Camilla foi bem humorada e lembrou que dentro da casa todos eram iguais.

Para ter uma boa convivência na casa, a influenciadora disse ter seguido o coração e tentado sempre ser um ouvido e um abraço amigo para todos na casa, mas não foi o que aconteceu durante todo o programa. Camilla de Lucas ganhou destaque no programa e conquistou o favoritismo de muitos internautas depois de um embate marcante com Karol Conká, no começo do jogo, depois de algumas atitudes da cantora, que foi eliminada com 99,17% dos votos. Segundo Camilla, Conká estava jogando as sementinhas para fazer a casa pegar fogo e ela não aceitaria esse tipo de manipulação, principalmente quando o nome dela estivesse envolvido. Nessa discussão, a influenciadora ‘bateu de frente’ com Karol e disse frases que entraram para os assuntos mais comentados das redes sociais, como “você pode ser a Karol Conká brava lá fora, mas aqui tem outra brava” e bordões como os famosos ‘beijinhos’ mandados pela influencer no meio da confusão. O momento foi uma das maiores fontes de memes de toda a edição do programa. Confira alguns.

Já dizia Camilla de Lucas: beijinhos

pic.twitter.com/KLqUNTsvSC — 𝑬𝒓𝒐𝒔 (@luancsiqueira) April 28, 2021

A BRABA tem nome, Camilla de Lucas!

Parem de boicotar a Camilla, Globo!

CAMILLA EM EVIDENCIA #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/MZYg7I2i2X — Conexão Camilla de Lucas ⭐ (@ConexaoCamilla) March 22, 2021

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas)

Um dos pontos altos da participação de Camilla de Lucas foi a amizade da influenciadora com o professor João Luiz, do grupo ‘pipoca’. A dupla foi conhecida na internet por ‘gêmeos da Beyoncé‘ e mostrou que é possível criar laços profundos em uma reality show. Camilla foi a maior apoiadora de João durante toda a sua participação no programa, principalmente no episódio polêmico das acusações de racismo contra Rodolffo, que disse que o cabelo de João era parecido com a peruca do monstro da semana, que era um homem das cavernas. A dupla costumava dizer que tinha uma conexão além do programa e que a história dos dois começou no primeiro dia , uma vez que foram anunciados juntos para o público e foram os primeiros a se abraçarem. Quando João foi eliminado, em um paredão contra Arthur e Pocah, o perfil oficial de Camilla de Lucas nas redes sociais agradeceu a parceria dos dois e o acolhimento que o professor teve com a influenciadora. “João deixa o jogo hoje, mas entra para a história da Camilla sem data de partida”, escreveram.

Mais para o final do programa, Camilla ganhou ainda mais destaque ao se aliar com Juliette Freire, que também está na final. As participantes ficaram bem próximas desde o rompimento do G3 0- trio formado por Gil, Juliette e Sarah -0 e Camilla passou a fazer parte da ‘final dos sonhos’ da maquiadora. Essa amizade pode ter sido determinante para a permanência de Camilla no top 3 do programa, uma vez que, fora do jogo, para respeitar a vontade de Juliette, a torcida da paraibana — que tem mais de 23 milhões de seguidores no Instagram — decidiu votar em Gil para proteger Camilla. Nas redes, a equipe da influenciadora comemorou mais essa conquista.