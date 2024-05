Davi, campeão do ‘BBB 24’, ajuda vítimas de enchentes no RS

Vencedor do programa arrecadou quase R$ 35,5 mil para água mineral e incentiva seus seguidores a contribuírem da maneira que puderem

Davi, vencedor do BBB 24, se deslocou até o Rio Grande do Sul para prestar auxílio às vítimas das enchentes decorrentes das intensas chuvas. Na noite de quarta-feira (8), o participante baiano foi visto colaborando na cozinha de um hospital universitário na região. Conhecido por suas habilidades culinárias durante o reality show, Davi se dedicou a mexer em uma grande panela de feijão na cozinha do Hospital Universitário de Canoas, uma das áreas afetadas pelas fortes chuvas. O campeão do BBB 24 elogiou o sabor da comida e brincou com a situação. Em suas redes sociais, Davi destacou a importância de ajudar as vítimas da tragédia e incentivou seus seguidores a contribuírem da maneira que puderem.

Em uma transmissão ao vivo, ele anunciou sua viagem ao Rio Grande do Sul para prestar assistência aos moradores necessitados. Além de solicitar apoio financeiro através do Pix, o participante compartilhou os primeiros resultados da campanha de arrecadação, revelando que quase R$ 35,5 mil foram angariados para a compra de água mineral. A iniciativa de Davi tem sido constantemente atualizada em suas redes sociais, mostrando o progresso das doações.

Publicado por Luisa Cardoso

