De cafajeste a príncipe: Bruno Montaleone explora diferentes facetas e revela desejo profissional

Reprodução/Instagram/montaleone No ar em 'Amor Perfeito', Bruno Montaleone se prepara para estrear como príncipe da Disney



Depois de explorar um lado sensual em “Verdades Secretas” e encarar um galã teen em “De Volta aos 15”, Bruno Montaleone vive um personagem de caráter duvidoso em “Amor Perfeito”, novela que ocupa a faixa das 18h na Globo. Na trama, o ator dá vida a Ivan, um mulherengo salva-vidas que se interessa por uma jovem que é apaixonada pelo seu irmão. “Esse triângulo amoroso vive uma situação inusitada porque, além de tudo, envolve dois irmãos. Eu não me imagino na vida real disputando a atenção de uma moça com o meu irmão. Às vezes, eu me surpreendo com a cara de pau e a canalhice do Ivan, mas ver a repercussão e como o público está o recepcionando me faz acreditar que estou seguindo um bom caminho”, comentou o artista em entrevista à Jovem Pan.

Antes de aceitar um trabalho, Bruno busca saber de quem é o texto que vai interpretar e como é a história que vai ajudar a contar. Ele chegou a ser convidado para participar da novela “Além da Ilusão”, que antecedeu “Amor Perfeito”, mas recusou o convite e explicou que, nesse caso, o problema não foi a trama protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti. “Depois de ‘Verdades Secretas’, achei prudente, naquela ocasião pontual, ter um espaço um pouco maior entre um trabalho e o outro, não tinha a ver com a novela em específico, que era ótima. Como não tinham sido iniciadas as gravações, perguntei à Globo se seria viável para eles, a emissora foi super compreensiva e disse que não haveria qualquer problema”, contou.

Príncipe da Disney

Se na TV o artista encarna um cafajeste, nos cinemas ele será o primeiro brasileiro a viver um príncipe em uma produção da Disney. Bruno foi escalado para ser Ian na adaptação de “Perdida”, best-seller de Carina Rissi. No longa, que estreia dia 13 de julho nas telonas, o ator faz par romântico com Giovanna Grigio, intérprete da protagonista que por acidente viaja no tempo e vai parar em outra época. Desde que soube que interpretaria um jovem do século 19, o ator mergulhou nessa saga de sucesso: “Li os livros com atenção maior aos que remetiam ao presente passado de Ian, fui para a fazenda entender como funcionava a manutenção e os afazeres diários de um criador de cavalos. Utilizei as minhas habilidades de um montador de cavalo e digamos que esse é o lado mecânico. Moldar a personalidade do Ian foi o mais difícil. É tanta gente com tanta expectativa… e confesso que essa pressão foi sentida, mas fiz minha parte de detetive e busquei entender o que os fãs achavam mais importante para essa adaptação”.

Novos desafios

Mesmo emendando trabalhos, o ator de 26 anos não quer cair em uma zona de conforto e confessou que tem o desejo de se arriscar em alguma produção que possa explorar sua habilidade musical. “Comecei a tocar aos oito anos, mas sempre levei mais como um hobby, nunca tive uma banda ou algo do tipo. Mas a minha conexão com a música sempre foi muito forte. Ao mesmo tempo, me sinto ainda muito autocrítico nesta minha vertente músico, sou exigente comigo mesmo. Na carreira de ator, estudei muito até que me sentisse verdadeiramente pronto”, falou. “Futuramente tenho vontade de fazer qualquer coisa que envolva música, mas é algo ainda a ser amadurecido. Eu acredito que essas duas artes se encontrarão naturalmente no meu caminho.” Além de “Amor Perfeito” e “Perdida”, Bruno também estará na segunda temporada de “De Volta aos 15” e no filme da Netflix “O Lado Bom de Ser Traída”.