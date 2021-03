Demi Lovato revela que traficante abusou sexualmente dela e a deixou ‘à beira da morte’

Cantora também contou que perdeu a virgindade aos 15 anos após ser vítima de estupro

Reprodução/Instagram/ddlovato/17.03.2021 Demi Lovato vai contar detalhes da sua vida pessoal na série documental 'Dancing With The Devil'



Demi Lovato promete abrir seu coração e contar detalhes de momentos difíceis que viveu na série documental “Dancing With The Devil”, que será lançada no YouTube no próximo dia 23 de março e contará com quatro episódios. A cantora de 28 anos adiantou ao The New York Times alguns assuntos que vai abordar na série e revelou que, em 2018, um traficante que que era seu fornecedor de heroína “a agrediu sexualmente e a deixou à beira da morte” durante uma noite em que sofreu uma overdose. Demi também contou que perdeu sua virgindade aos 15 anos após ser estuprada pelo então namorado, um ator que ela preferiu não revelar o nome. Na época, a cantora se tornava conhecida por estrelar o filme “Camp Rock” (2008), sucesso do canal Disney Channel.

“Perdi minha virgindade em um estupro. Liguei para a pessoa [o ex-namorado] um mês depois e tentei consertar as coisas mostrando que estava no controle e tudo o que fiz foi apenas me fazer sentir pior”, contou a artista que passou a se culpar por não conseguir sair daquela relação. Demi contou que após vazar na mídia as fotos de Rihanna machucada por causa de uma briga com seu ex-namorado, o cantor Chris Brown, ela ficou com medo de se expor. “Fiquei muito desconfortável com a ideia de ter minha história exposta na imprensa e por pensar que as pessoas talvez não acreditassem em mim.”

Esse episódio traumático fez a cantora se automutilar e desenvolver um transtorno alimentar. “Minha bulimia piorou tanto que comecei a vomitar sangue”, disse. Na série documental, Demi também vai falar sobre o uso de drogas e problemas causados pela overdose, que já levou a atrista a sofrer três derrames e um ataque cardíaco, além de causar problemas em alguns órgãos, pneumonia, asfixia, danos celebrais e sérios problemas de visão que a impedem de dirigir.