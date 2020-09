Demi Lovato e Max Ehrich terminam noivado após dois meses, diz site

Cantora revelou romance com ator em março deste ano e, em julho, eles ficaram noivos com pedido romântico em praia dos EUA

Reprodução/Instagram/demilovato Demi Lovato e Max Ehrich compartilharam declarações de amor quando anunciaram o noivado



Demi Lovato e o ator Max Ehrich terminaram o noivado de dois meses, segundo informações do tabloide Page Six. A cantora foi pedida em casamento numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos, em julho. Na ocasião, Ehrich deu um anel de noivado com diamante gigante para Demi, que compartilhou diversas fotos do momento nas redes sociais. Fontes próximas à cantora contaram ao Page Six que o relacionamento estava em crise nas últimas semanas e o rompimento aconteceu há pouco tempo. Demi e Ehrich assumiram o relacionamento em março, três meses após o fim do namoro da artista com o modelo Austin Wilson.