Tom Veiga, o Louro José, é diagnosticado com Covid-19

Tom Veiga estaria realizando novos exames para confirmar resultado positivo de teste rápido

Reprodução/Instagram Tom Veiga é o único intérprete do Louro José e companheiro de Ana Maria há décadas



Tom Veiga, o intérprete do Louro José, está fazendo tratamento para a Covid-19, segundo informações da colunista Fabia Oliveira, do iG. Em foto compartilhada em seu Instagram, que é fechado ao público, Tom apareceu usando um oxímetro, aparelho recomendado para medir o nível de oxigênio transportado no corpo e usado por pacientes do novo coronavírus.

O Louro José apareceu com Ana Maria Braga na inserção do “Mais Você” no “Encontro” desta quinta-feira (24), mas a assessoria da apresentadora informou que eles não tiveram contato já que ela está em São Paulo e ele, no Rio. Segundo a revista Quem, Tom Veiga realizou um teste rápido de Covid-19, mas passa por novos exames para confirmar a doença, apesar de apresentar sintomas como cansaço e falta de paladar.