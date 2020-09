Instagram censura foto de Zé Neto, volta atrás e sertanejo brinca: ‘Faz sucesso’

Volume em sunga verde da dupla de Cristiano fez publicação ser classificada como ‘conteúdo impróprio’ por rede social

Reprodução/Instagram Zé Neto foi postar fotos inocentes de sua viagem, mas acabou abalando a internet com pacotão



O volume na sunga de Zé Neto, dupla com Cristiano, fez sucesso nas redes sociais. A publicação original chegou a ser removida pelo Instagram na tarde de terça-feira (22), após a repercussão do “assunto”. “Gente do céu. Eu estou perplexo. Acordei e fui dar umas risadas das minhas fotos com sunga. O Instagram derrubou a minha foto, derrubou a [foto] da Natália. Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram. Fazer o quê? Esse povo do Instagram deve estar com a rolinh* pequena”, brincou ele nos Stories horas após a remoção do post.

Zé Neto e a mulher, Natália Toscano, estão passando uns dias na Bahia. Ao compartilhar imagens das miniférias, o sertanejo foi surpreendido com a chuva de comentários maliciosos sobre o conteúdo de sua sunga, além de milhares de piadas e trocadilhos. Em substituição às fotos removidas, Zé Neto postou uma montagem em que aparece usando shorts e óculos. Na manhã desta quarta-feira (23), a publicação já estava disponível novamente no perfil do cantor.

“Estou perplexo o tanto que uma rol* faz sucesso. Postei a foto cedo, na hora do almoço, e subiu 200 mil seguidores na minha conta. Se bater 2 milhões, a gente posta foto pelado, né amor?”, provocou Zé Neto. Agora, o sertanejo já soma 2,3 milhões de seguidores na rede social.