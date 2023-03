Demi Moore mostra Bruce Willis celebrando 68 anos após diagnostico de demência; assista

‘Que bom que pudemos celebrar você’, declarou a ex-mulher do ator, que se aposentou há um ano

Reprodução/Instagram/ demimoore Bruce Willis celebrou seus 68 anos ao lado da família, mostrou Demi Moore



A atriz Demi Moore publicou um vídeo neste domingo, 19, mostrando como foi a celebração dos 68 anos do ator Bruce Willis, seu ex-marido. Há pouco mais de um mês, a família do artista divulgou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), que é um resultado da progressão da afasia, distúrbio de linguagem que o fez se aposentar em março de 2022. “Feliz aniversário, BW! Que bom que pudemos celebrar você hoje. Te amo e amo nossa família. Obrigado a todos pelo amor e desejos calorosos – todos nós os sentimos”, escreveu Demi na legenda do vídeo. A atriz foi casada por 13 anos com o astro de “Duro de Matar” e, juntos, têm três filhas: Rumer, Tallulah e Scout. Nas imagens divulgadas pela atriz, Bruce aparece sorrindo ao lado da família, que canta parabéns para ele. A modelo Emma Heming, atual mulher do ator, também o homenageou nas redes sociais. “Ele é puro amor. Ele é tão amado. E eu vou amá-lo sempre. Feliz aniversário, meu doce. Meu desejo de aniversário para Bruce é que vocês continuem a mantê-lo em suas orações e vibrações mais altas, porque sua alma sensível de Peixes sentirá isso. Muito obrigado por amarem e cuidarem dele também”, postou. Com Emma, o ator tem mais duas filhas: Evelyn e Mabel.