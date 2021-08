Denúncia contra DJ Ivis é aceita pela justiça e ele se torna réu por agredir a ex-mulher

Músico foi preso após Pamella Holanda divulgar vídeos em que é vítima de violência doméstica

Reprodução/Instagram/djivis/19.07.2021 DJ Ivis é acusado de agredir a ex-mulher, Pamella Holanda



Após ser indiciado pela Polícia Civil do Ceará, Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, tornou-se réu por agredir a ex-mulher, Pamella Holanda. Procurado pela Jovem Pan, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou: “O referido processo está em tramitação na Vara Única Criminal do Eusébio. A denúncia, ofertada pelo Ministério Público, foi aceita pela Justiça estadual, que determinou a citação do acusado. Mais informações não podem ser repassadas, pois o processo está em segredo de justiça”. O músico está preso há pouco mais de um mês e teve seus pedidos de habeas corpus negados pela justiça. O caso ganhou repercussão nacional após Pamella divulgar nas redes sociais vídeos em que aparece levando tapas, socos e chutes do ex-marido. Ivis chegou a agredir Pamella na frente da filha, Mel. O caso repercutiu nas redes sociais e vários famosos se pronunciaram contra o músico. Na ocasião, ele admitiu as agressões e disse que foi ameaçado e chantageado pela ex-mulher.