DJ Ivis tem pedido de habeas corpus negado pela Justiça

Tribunal de Justiça do Ceará indeferiu a solicitação da defesa do cantor, preso por agredir a ex-mulher

Reprodução/Instagram/djivis/19.07.2021 DJ Ivis tentou um habeas corpus, mas o pedido foi negado pelo TJ do Ceará



A defesa de Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis, tentou conseguir um habeas corpus, mas o pedido foi indeferido no último fim de semana. O Tribunal de Justiça do Ceará confirmou a informação à Jovem Pan, mas disse que não pode dar mais detalhes do caso, pois tramita sob segredo de Justiça. O cantor, que continuará preso, foi detido na quarta-feira, 14, por agredir sua ex-mulher, Pamella Gomes de Holanda. Na noite de sexta-feira, 16, ele foi transferido da Delegacia de Capturas, no centro de Fortaleza, para o Presídio Irmã Imelda Lima Pontes, que também fica na capital do Ceará. O caso de violência doméstica ganhou repercussão após Pamella divulgar nas redes sociais vídeos em aparece apanhando de Ivis. Nas imagens, é possível ver a vítima levando tapas, socos e chutes na frente da filha, Mel. O músico admitiu as agressões, mas declarou que foi ameaçado e chantageado. Pamella vem recebendo muito apoio nas redes sociais, inclusive de artistas com Xand Avião e Marília Mendonça.