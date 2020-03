Com coronavírus, Di Ferrero diz que se sente melhor: ‘Vamos sair dessa juntos’

Reprodução/Instagram

Di Ferrero gravou uma série de vídeos neste sábado (14) para atualizar os seguidores sobre como está o seu tratamento para o coronavírus. O vocalista do NX Zero foi diagnosticado com a doença na última quinta-feira (12).

“Estou fazendo esse vídeo pra falar que estou me sentindo bem melhor. Desde que comecei a tratar estou melhorando, acordei bem, tô me sentindo como se tivesse saído de uma gripe mesmo”, disse o cantor.

Ferrero ainda recomendou calma para a situação, dizendo que a Covid-19 não é “nenhum bicho de sete cabeças”. “O mais importante é a gente ter responsabilidade porque que eu sou um cara novo e pra gente é mais fácil, então então desde o dia que desconfiei, eu já me isolei.”

“Acho que isso é o mais importante, a gente cuidar dos outros que são mais debilitados, como os idosos que têm doença crônica. (…) É só termos muita responsabilidade nesse momento e vamos sair dessa juntos, tenho certeza”, completou.

O cantor ainda deu dicas para os seguidores que não apresentam sintomas da Covid-19. “Mantenha sua imunidade lá em cima, tome bastante vitima C, cuida de você, lave bastante as mãos, cuida dos outros.”

Assim como Ferrero, outros famosos já foram diagnosticados com o coronavírus: Preta Gil, Gabriela Pugliesi, Tom Hanks e sua esposa, Rita Wilson, são alguns deles.