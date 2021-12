Diogo Nogueira passa por procedimento cirúrgico e Paolla Oliveira o acompanha em hospital

Cantor, que há alguns meses lesionou o tendão do pé, recebeu alta e repousando em casa

Reprodução/Instagram/diogonogueira_oficial/01.12.2021 Diogo Nogueira foi acompanhado de Paolla Oliveira ao hospital



O cantor Diogo Nogueira passou por um procedimento cirúrgico simples esta semana e deu entrada no hospital acompanhado na namorada, a atriz Paolla Oliveira. A assessoria de imprensa do sambista informou à Jovem Pan que o procedimento aconteceu na segunda-feira, 29, e está relacionado a cirurgia no tendão do pé que o artista fez meses atrás. “Ele foi para casa no mesmo dia e está repousando. Diogo está bem, tanto que já tem vários shows pela frente. Na próxima sexta-feira, 3, por exemplo, ele tem show no Espaço Hall, no Rio de Janeiro”, informou a equipe do cantor em nota. Em setembro deste ano, o sambista chamou atenção por fazer um show com uma bota ortopédica e usando uma bengala. Durante a apresentação, o cantor explicou que tinha lesionado o tendão jogando futebol. Na época, ele já estava namorando com Paolla. O casal, que bomba nas redes sociais, está junto há cerca de cinco meses e a relação está tão intensa que o artista já compôs até uma música para a atriz, Flor de Caña, que também ganhou um clipe estrelado pela sua musa inspiradora.