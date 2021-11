Paolla Oliveira diz que vida com Diogo Nogueira é intensa: ‘Quase uma escova de dente juntada’

Casal não mora junto, mas está aproveitando esse período em que estão trabalhando menos

Reprodução/Globo/15.11.2021 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos há cinco meses



A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira já estão juntos há cinco meses e, deixando claro que está apaixonado, o cantor já compôs uma música para a amada, Flor de Caña, que ganhou um clipe estrelado pela própria atrista. “Temos pouco tempo, mas já temos uma história e ele fala [na música] do mundo que ele vai me apresentar, o mundo dele, e termina dizendo que eu sou a [mulher] mais bonita. O que eu fiz? Dei uma choradinha, disse que ele não podia fazer isso comigo”, comentou a atriz em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 14. Paolla acredita que a mulher mais bonita é aquela que está mais apaixonada e iluminada, por isso, ela sente que a música vai embalar o coração de outros casais que estão na mesma sintonia que ela e Diogo.

“Espero que a música não embale apenas a mim e meu coraçãozinho amolecido, mas mais pessoas.” Considerado um dos casais mais shippados da internet no momento, os artistas se sentem felizes pela torcida dos fãs. “É incrível esse carinho das pessoas, esse amor que as pessoas têm por nós dois. É tão bom viver isso nesse momento difícil”, comentou o sambista. O casal revelou que ainda não está morando juntos, mas afirmou que estão próximos e aproveitando bem esse período em que não estão trabalhando freneticamente. Paolla enfatizou que está levando “uma vida intensa” com o namorado: “Daqui a pouco é show para um lado, novela para outro. Então, é tudo pertinho. Quase uma escova de dente juntada”.