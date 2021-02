Diogo Nogueira termina namoro com empresária e foca na carreira

Relacionamento com Jéssica Vianna durou pouco mais de dois anos

Reprodução/Instagram/diogonogueira_oficial O relacionamento de Diogo Nogueira com Jéssica Vianna chegou ao fim



Um dos nomes mais populares do samba na atualidade, Diogo Nogueira está solteiro após namorar por dois anos e meio com a advogada Jéssica Vianna. A assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação à Jovem Pan. “Diogo e Jéssica terminaram o namoro, mas tudo na paz, com harmonia e continuam amigos”, disse em nota. Ainda de acordo com a assessoria, o artista “trabalha muito e está focado no lançamento de um projeto audiovisual que gravou numa balsa em Niteroi”. Chamado “Samba de Verão: Sol”, o novo trabalho do cantor será lançado na próxima sexta-feira, 5, e conta com a participação de Zeca Pagodinho. O namoro de Diogo e Jéssica se tornou público em 2018, mas o artista sempre foi discreto em relação a sua vida pessoal. Ele ainda não apagou as fotos com a advogada, que tem 29 anos, das redes sociais. Antes do namoro com Jéssica, o cantor foi casado por 12 anos com a ex-rainha de bateria Milena Nogueira.