Diretor de ‘Ilha Record’ comenta cena que mostra suposta traição de Pyong Lee

Rodrigo Carelli falou sobre teaser do programa após Samy Lee anunciar que o casamento dela com o ilusionista acabou

Ilha Record/Reprodução de vídeo Imagens de Pyong debaixo do edredom foram divulgadas em teaser do programa Ilha Record



Poucas horas após o anúncio da separação do casal Pyong e Samy Lee, o diretor do programa “Ilha Record”, Rodrigo Carelli, comentou sobre o teaser do reality no qual o ilusionista aparece ao lado da ex-BBB Antonela Avellaneda sob os edredons. Em coletiva de imprensa feita para promover o novo programa, Carelli afirmou que os teasers mostram momentos incompletos do que aconteceu na ilha e a verdade só poderá ser vista por aqueles que acompanharem a programação completa do show. “O contexto em que aquilo acontece mesmo, só assistindo mesmo e chegando nesse dia para saber o que aconteceu”, afirmou. “Todos os participantes sabem que tudo o que acontece lá dentro, todas as imagens do que acontece lá dentro podem ser usadas”, finalizou. A apresentadora Sabrina Sato também foi questionada sobre o assunto, mas foi categórica: “O que faz na ilha fica na ilha e vocês só vão saber assistindo a ilha. Eu tô calada”, pontuou.

No último dia 11, o colunista Léo Dias publicou que Pyong Lee tinha traído Sammy durante as gravações do reality. Na ocasião, a esposa disse que ele “não tinha caído na tentação desta vez” e afastou os rumores de crise. O próprio Pyong também se manifestou nas redes sociais e classificou os boatos como “fake news”. Dias depois dos rumores, Sammy perdeu a mãe. A dupla estava junta desde 2019 e deu à luz Jake, de 1 ano e cinco meses, que nasceu enquanto o pai participava do programa Big Brother Brasil. O anúncio da separação foi feito por ela nas redes sociais. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, desabafou.