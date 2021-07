Sammy Lee anuncia separação de Pyong Lee após traição em reality

Em chamada do ‘Ilha Record’, Pyong apareceu embaixo de edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda

Reprodução/ Instagram @sammylee Sammy e Pyong posam com o filho Jake, de 1 ano e 5 meses



Na madrugada desta terça-feira, 20, Sammy Lee anunciou em sua conta oficial do Instagram o fim de sua relação com Pyong Lee. O anúncio aconteceu após uma chamada do reality ‘Ilha Record’ em que o ilusionista aparece embaixo do edredom com outra pessoa. Sammy compartilhou uma notícia da traição em seus stories com um desabafo. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”. Em uma segunda publicação, ela afirmou o fim da relação. “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”.

No último dia 11, o colunista Léo Dias publicou que Pyong Lee tinha traído Sammy durante as gravações do reality com a argentina Antonela Avellaneda. Na ocasião, a artista disse que ele ‘não tinha caído na tentação desta vez’ e afastou os rumores de crise. O próprio Pyong também se manifestou nas redes sociais e classificou os boatos como ‘fake news’. Dias depois dos rumores, Sammy perdeu a mãe. Ela e Pyong estavam juntos desde 2019 e são pais de Jake, de 1 ano e cinco meses.