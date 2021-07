Após críticas sobre aparência, Luiza Brunet rebate: ‘Já pedi outra identidade’

Internautas escreveram que a artista está irreconhecível por causa de procedimentos estéticos

Reprodução/Instragam/@luizabrunetoficial Luiza Brunet postou uma foto com seu novo corte de cabelo



A atriz Luiza Brunet recebeu críticas na internet sobre a sua aparência após postar uma foto em seu Instagram. Uma seguidora afirmou que, por causa de procedimentos estéticos, a modelo havia perdido a sua identidade. Outros internautas fizeram o mesmo e disseram não reconhecer mais a atriz. “Realmente não a identifiquei na foto, mas está linda com ou sem harmonização”, escreveu um. “Parece outra pessoa”, apontou outro. “Nossa, em busca da harmonização facial perdeu a identidade”, alfinetou mais um. Bem-humorada, Luiza rebateu os comentários: “Já pedi outra identidade, não se preocupe. Mas obrigada pelo carinho”. Apesar das críticas sobre as plásticas realizadas pela artista, a postagem mostrava Luiza posando com um novo corte de cabelo.