Diretor de teatro e ator, Aderbal Freire-Filho morre aos 82 anos

Aderbal estava internado em hospital do Rio e enfrentava complicações de um AVC

Felipe Rau/ Estadão Conteúdo Aderbal foi diretor teatral, ator e apresentador de tv



O diretor teatral, ator e apresentador Aderbal Freire-Filho morreu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada por parentes e pela emissora TV Brasil, onde Aderbal apresentou o programa ‘Arte do Artista’ entre 2012 e 2016. O artista tinha 82 anos e estava internado no Hospital Copa Star. Ele enfrentava complicações de um AVC hemorrágico sofrido em 2020. Aderbal começou no teatro nos anos 1950 e estreou como diretor em ‘O Cordão Umbilical’, de 1972. Também escreveu peças como ‘Lampião, rei diabo do Brasil’ (1991), ‘Isabel’ (2000) e ‘Depois do Filme’ (2011). Participou da criação do curso de direção teatral da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi membro do Conselho Diretor do Festival Ibero-americano de Teatro, de Cádiz, Espanha. Casado com a atriz Marieta Severo desde 2004, Aderbal deixa um filho.