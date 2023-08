Sydney Sweeney fala sobre polêmica com ‘bonés de Trump’ em aniversário de sua mãe: ‘Muitas interpretações erradas’

Estrela de ‘Euphoria’ e ‘White Lotus’ se pronunciou sobre o episódio que aconteceu em agosto de 2022, quando convidados usaram roupas de movimentos conservadores radicais

A atriz Sydney Sweeney, estrela de Euphoria e White Lotus, falou sobre as polêmicas que viveu em 2022, quando compartilhou fotos e vídeos do aniversário de 60 anos de mãe. Na época, as imagens mostravam um homem vestido com uma camiseta do movimento Blue Lives Matter, considerado uma frente contra o Black Lives Matter e acusado de defender o racismo por parte da polícia nos Estados Unidos. Além disso, o irmão de Sydney, Trent, publicou fotos nas quais é possível ver bonés inspirados no slogan do ex-presidente Donald Trump: “Make America Great Again“. O irmão explicou que os bonés diziam “Torne os 60 incríveis de novo”. Em entrevista à Variety, a atriz falou sobre o caso, dizendo que houve muitas interpretações erradas e que as pessoas nem eram seus familiares, mas sim amigas da aniversariante. “Houve tantas interpretações erradas. As pessoas nas fotos nem eram minha família. As pessoas que trouxeram as coisas que deixaram as pessoas chateadas eram, na verdade, amigas da minha mãe de Los Angeles, que têm filhos que estão andando na parada do orgulho LGBT, e acharam que seria engraçado usar porque estavam vindo para Idaho”, disse Sweeney. Nesta quarta-feira, 9, ela foi anunciada como intérprete de Julia Carpenter, a Mulher-Aranha, no filme “Madame Teia”.