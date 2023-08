Zeca Pagodinho será homenageado com estátua de bronze em Xerém

Inauguração do monumento em tamanho original está prevista para o dia 23 de setembro

Reprodução/Instagram/@ZecaPagodinho Zeca Pagodinho escolheu a bucólica região de Xerém para morar e criar seus filhos desde 1990



Ilustre morador de Xerém, distrito de Duque de Caxias, o sambista Zeca Pagodinho, ganha uma estátua de bronze no local. De acordo coma prefeitura do município da Baixada Fluminense, o monumento em tamanho real será erigido em uma praça que será construída. Ícone do mais brasileiro dos ritmos, Zeca Pagodinho escolheu a bucólica região de Xerém para morar e criar seus filhos desde 1990. O cantor sempre mantém uma forte ligação com a comunidade de Xerém, sendo também reconhecido por suas ações sociais e apoio a projetos culturais na localidade. Com inauguração prevista pata 23 de setembro, o espaço contará com áreas de convivência e de lazer contemplativo, e terá uma infraestrutura moderna. Além da construção da praça, será rebatizada uma rua nas redondezas com o nome de Jessé Gomes da Silva em homenagem ao pai do artista.