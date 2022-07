Elon Musk viveu romance com esposa do fundador do Google, diz jornal

Caso entre o bilionário e Nicole Shanahan teria motivado pedido de divórcio de Sergey Brin e colocado fim na amizade dos empresários

REUTERS/Mike Blake Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é a pessoa mais rica do mundo



O bilionário Elon Musk teve um caso com a esposa do fundador do Google, Sergey Brin, o que levou ao divórcio do casal. O suposto relacionamento do fundador da Tesla com Nicole Shanahan teria acontecido em dezembro do ano passado, segundo o Daily Mail. O romance teria acontecido ao mesmo tempo que Musk se tornava pai de uma menina com sua ex-namorada, a cantora Grimes. O atual namoro do bilionário com a atriz australiana Natasha Bassett teve início em fevereiro. Apesar de passageiro, o relacionamento com Shanahan representa uma ruptura na amizade antiga e bilionária de Elon Musk e Sergey Brin. Em 2008, o fundador do Google fez aporte de US$ 500.000 em financiamento para a Tesla, durante o auge da crise financeira na montadora.

Com fortuna estimada em US$ 107 bilhões, segundo ranking da Forbes, Brin é o sétimo homem mais rico do mundo. Ele estava com Nicole desde 2015 e juntos têm uma filha. De acordo com o Daily Mail, o fundador do Google pediu divórcio em janeiro deste ano alegando “diferenças irreconciliáveis” de sua esposa. Amigos próximos relatam ao The Wall Street Journal neste domingo, 24, que o romance Musk-Shanahan teria motivado a separação. O caso é mais um escândalo na vida do bilionário Elon Musk, que inicia uma disputa judicial pela desistência da compra do Twitter.