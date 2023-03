Djonga se envolve em acidente de moto, sofre ‘sangradinha de leve’, mas tranquiliza fãs: ‘Está tudo bem’

Apesar do susto, rapper disse que ficou apenas com ferimentos leves nos braços e nas pernas

Reprodução/Instagram/djongador Djonga publicou nas redes sociais a foto da batida



O rapper Djonga sofreu um acidente de moto, na tarde desta terça-feira, 7, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O veículo do artista, que acabou de retornar de uma turnê inédita nos Estados Unidos, se chocou com um carro. Nas redes sociais, o músico tranquilizou os fãs dizendo que estava tudo bem com ele. “Para geral ficar tranquilão, está tudo bem. Deu uma sangradinha de leve. Eu machuquei o dedo e um pouquinho da perna também. Rasgou o braço, mas está tudo bem. Graças a Deus, ao Orixá que tá lá em cima e me protege e um pouco da habilidade também”, comentou. Por outro lado, o motorista do outro veículo não se feriu. O rapper ainda disse que decidiu tornar o assunto público por ter visto muitas pessoas filmando o local. “Estou dando a notícia antes dos fofoqueiros”, brincou.