Jenna Ortega critica ‘Wandinha’ e desabafa: ‘Não quero ser reconhecida por isso’

Em entrevista a um podcast, atriz falou sobre o sucesso da série, dizendo que, apesar da situação, está recebendo convites para papéis que gosta

Divulgação/Netflix Série foi uma das mais assistidas da Netflix em 2022



A atriz Jenna Ortega disse que não quer ser reconhecida apenas pelo papel de Wandinha na série homônima da Netflix. Em entrevista ao podcast “Armchair Expert”, a atriz desabafou sobre a série, que foi uma das mais vistas de 2022. “Não consigo assistir meu trabalho, mas eu sempre volto do set e digo: ‘A cena que gravamos hoje parece ter ficado boa’. Com Wandinha, não havia uma cena que eu pensava que teria ficado legal”, disse Ortega, que continuou: “Muitas pessoas me conhecem por causa disso [da série]. Não é um dos meus momentos mais orgulhosos, o que acaba adicionando um nível extra de insegurança e estresse. Finalmente estou conseguindo ofertas para os papéis que quero, mas não quero ser reconhecida especialmente por aquilo [Wandinha]”, completou Ortega, que também revelou ter trocado falas da personagem.