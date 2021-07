Douglas Sampaio diz que foi péssimo conviver com Mara Maravilha em ‘A Fazenda’: ‘Ela é porca’

Campeão da 8ª edição do reality falou que a cantora fez xixi na grama e passou cocô na parede

O ator Douglas Sampaio, vencedor do reality show “A Fazenda 8”, deixou claro que não foi nada fácil a convivência com a cantora Mara Maravilha durante o confinamento. “Nem todas as pessoas são muito queridas e agradáveis de você conviver. Tipo, a Mara é horrível, ela é péssima de conviver. Surgiram algumas oportunidades da gente se comunicar [depois do programa] e, mesmo assim, ela continuou com o mesmo pensamento infantil”, afirmou o artista, que ficou conhecido após atuar em “Malhação”, em entrevista ao canal do YouTube “Na Real”. Além definir a ex-apresentadora do “Fofocalizando” como uma pessoa difícil, Douglas também falou que Mara não é uma pessoa muito higiênica.

“Ela é porca. Dentro do programa tivemos uns problemas com ela e todos os participantes pediram a saída dela. A gente até ficou achando durante um período que ela não era uma participante que estava disputando o prêmio, que ela era alguma peça do jogo, mas depois descobri que ela estava ali para causar mesmo. Não tinha lógica ela fazer xixi na grama. A gente foi punido [por isso]”, contou o ator. Dentro do reality show, Douglas e Mara tiveram alguns atritos e o campeão de “A Fazenda 8” confessou que colocava a cantora para cuidar dos porcos porque sabia que ela não gostava e queria puni-la. Mara também provocava e, segundo o ator, ela chegou a sujar as paredes do banheiro com cocô e a grudar absorventes sujos, pois a função dele era recolher os lixos. “Ela não sabe o conceito de respeito, de respeitar as pessoas com quem você convive. Ela me cobrava muito que eu fosse respeitoso com ela, sendo que ela era desrespeitosa comigo”, finalizou.