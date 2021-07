Nego do Borel é processado e pode sofrer despejo por infração contratual

Donos de imóvel teriam movido a ação por falta de pagamento de despesas como condomínio e IPTU

Reprodução/Instagram/negodoborel/29.07.2021 Nego do Borel está enfrentando uma ação de despejo



O cantor Nego do Borel enfrenta um novo processo que pode resultar no despejo do artista de um imóvel localizado em Jacarepaguá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação foi sendo movida pelos proprietários do local, que alegam que o artista cometeu infrações contratuais por não pagar despesas como condomínio, IPTU e seguro incêndio. Nego do Borel também teria dívidas referentes a aluguéis atrasados. Os proprietários do imóvel deram entrada no processo em junho desde ano na 1ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Procurado pela Jovem Pan, o Tribunal de Justiça explicou que, conforme decisão da juíza Marisa Simões Mattos Passos, a ação de despejo “será redistribuída para uma das varas cíveis da Regional de Jacarepaguá, onde fica o local em disputa”. Segundo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os donos do local não possuem interesse em uma audiência de conciliação, pois já tentaram resolver o assunto de forma amigável e não tiveram sucesso. Os valores em aberto seriam referentes aos meses de março, abril e maio deste ano, somando uma dívida de R$ 12.175,54. A Jovem Pan tentou contato com a equipe de Nego do Borel, mas não obteve retorno.