Juliette ressalta beleza dos atletas em Tóquio e Ítalo Ferreira reage: ‘Não namoro’

Medalhista olímpico comentou no post da ex-BBB e os fãs já estão ‘shippando’ o possível casal

Reprodução/Instagram/juliette/italoferreira/29.07.2021 Os fãs de Juliette estão shippando ela com Ítalo Ferreira



Os fãs de Juliette ficaram empolgados com a interação do surfista Ítalo Ferreira em post feito pela campeã do “BBB 21”, no qual ela comenta sobre a beleza dos atletas que estão participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Que tanto atleta gato é esse?! Queria…”, escreveu a paraibana. Uma seguidora brincou: “Escolhe qual que você quer que a gente despacha na sua casa”. Juliette então disse: “Escolham para mim (risos)… eu confio”. Após dar essa resposta, a milionária passou a receber várias sugestões e muitos seguidores shipparam a ex-BBB com o medalhista olímpico, que demonstrou interesse ao corrigir uma seguidora que postou: “O cara namora, meu povo”.

Ítalo logo esclareceu: “Não namoro não”. Além de responder a seguidora, ele também comentou o post de Juliette com um emoji de fogo. Os fãs da paraibana se animaram com a ideia do possível casal. “Vai dar namoro?”, questionou uma pessoa. “Eita, que alguém aqui está investindo pesado. Investe nela, Ítalo. Dois nordestinos se pegando, eu gosto. Viva o Nordeste”, comentou outra. “Só shippo muito… gato, gente boa e ama onda. Mamys [Juliette], perde esse ouro não… ele está em primeiro lugar e te dando onda… aff”, acrescentou mais uma. Ítalo fez história no surfe e foi o primeiro atleta a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.